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2 Февраль 2017 г.
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ОДКБ опровергла сообщение СМИ о выходе Белоруссии из организации
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Публикация в СМИ о том, что Белоруссия собирается выходить из Организации Договора коллективной безопасности не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. По его словам, в секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу.
rbc 17:11:00 CET
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