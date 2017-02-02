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2 Февраль 2017 г.

ОДКБ опровергла сообщение СМИ о выходе Белоруссии из организации

Публикация в СМИ о том, что Белоруссия собирается выходить из Организации Договора коллективной безопасности не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. По его словам, в секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу.

rbc 17:11:00 CET

В Кремле надеются, что развала ЕАЭС из-за Белоруссии не будет

gazeta-ru 17:13:00 CET

Песков: Надеюсь, что ЕАЭС не развалится из-за Лукашенко

charter97 20:07:00 CET

Белоруссия намерена выйти из ЕАЭС и ОДКБ – Regnum

vedomosti 11:07:00 CET

Российский Regnum угрожает Минску сменой власти

telegraf-by 14:38:00 CET

ОДКБ: Беларусь не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности

belapan 18:11:00 CET

В ОДКБ опровергли сообщения о грядущем выходе Белоруссии

polit 17:32:00 CET

В ОДКБ не комментируют информацию о выходе Белоруссии

izvestia-ru 14:33:00 CET

Москва и Минск пока не согласовали дату встречи президентов

svobodanews 11:59:00 CET

Беларусь обвинила РФ в нарушении договоренностей из-за пограничной зоны

polit 14:31:00 CET

Минск прокомментировал решение России о введении погранзоны

rg 16:24:00 CET

02.02.2017 11:30 : Россия создаёт пограничную зону на границе с Белоруссией

echomsk 10:37:00 CET

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