Публикация в СМИ о том, что Белоруссия собирается выходить из Организации Договора коллективной безопасности не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. По его словам, в секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу. rbc 17:11:00 CET