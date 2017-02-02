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2 Февраль 2017 г.

Названа дата проведения «Тотального диктанта-2017»

Тотальный диктант в 2017 году будет проведен в субботу, 8 апреля, сообщает пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ), где в четверг началась V Международная конференция Тотального диктанта. В этом году изменится время старта Тотального диктанта по часовым поясам. Он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени.

rbc 9:44:00 CET

Объявлена дата тотального диктанта 2017 года

newsru 12:10:00 CET

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