Тотальный диктант в 2017 году будет проведен в субботу, 8 апреля, сообщает пресс-служба Новосибирского госуниверситета (НГУ), где в четверг началась V Международная конференция Тотального диктанта. В этом году изменится время старта Тотального диктанта по часовым поясам. Он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени. rbc 9:44:00 CET