Роскачество нашло недостатки более чем в половине пуховиков в России В преддверии межсезонных распродаж АНО Российская система качества (Роскачество) завершило исследование пуховиков, представленных на российском рынке, и пришло к неутешительному выводу 55% продукции не соответствуют критериям воздухопроницаемости, следует из итогов исследования, которое оказалось в распоряжении РБК. rbc 8:44:00 CET РОСКАЧЕСТВО ЗАВЕРШИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ ПУХОВЫХ КУРТОК mospravda 11:17:00 CET