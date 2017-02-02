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2 Февраль 2017 г.
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Роскачество нашло недостатки более чем в половине пуховиков в России
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В преддверии межсезонных распродаж АНО Российская система качества (Роскачество) завершило исследование пуховиков, представленных на российском рынке, и пришло к неутешительному выводу 55% продукции не соответствуют критериям воздухопроницаемости, следует из итогов исследования, которое оказалось в распоряжении РБК.
rbc 8:44:00 CET
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