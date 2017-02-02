Main Menu

News language and date

Analysis over time

2 Февраль 2017 г.

Роскачество нашло недостатки более чем в половине пуховиков в России

В преддверии межсезонных распродаж АНО Российская система качества (Роскачество) завершило исследование пуховиков, представленных на российском рынке, и пришло к неутешительному выводу 55% продукции не соответствуют критериям воздухопроницаемости, следует из итогов исследования, которое оказалось в распоряжении РБК.

rbc 8:44:00 CET

РОСКАЧЕСТВО ЗАВЕРШИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ ПУХОВЫХ КУРТОК

mospravda 11:17:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (6)

Flag
Turkey (3)

Help about this topicPlaces

Westland(US)

Help about this topicRelated People

Виктор Евтухов (2)

Александр Галинский (1)

Юлия Севостьянова (1)

Finn Flare Ксения Рясова (1)

Help about this topicOther Names

Adidas (2)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.