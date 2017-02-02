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2 Февраль 2017 г.
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СМИ сообщили о поставке Китаю десяти Су-35 в 2017 году
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Россия поставит Китаю партию из десяти истребителей Су-35 в 2017 году, еще десять будут поставлены в 2018 году. Об этом заявил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, передает Он отметил, что первая партия их четырех Су-35 была поставлена в Китай в конце 2016 года.
rbc 10:37:00 CET
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