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2 Февраль 2017 г.

СМИ сообщили о поставке Китаю десяти Су-35 в 2017 году

Россия поставит Китаю партию из десяти истребителей Су-35 в 2017 году, еще десять будут поставлены в 2018 году. Об этом заявил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, передает Он отметил, что первая партия их четырех Су-35 была поставлена в Китай в конце 2016 года.

rbc 10:37:00 CET

Источник: Россия в этом году поставит Китаю десять истребителей Су-35

ng 8:04:00 CET

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