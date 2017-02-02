Россия поставит Китаю партию из десяти истребителей Су-35 в 2017 году, еще десять будут поставлены в 2018 году. Об этом заявил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, передает Он отметил, что первая партия их четырех Су-35 была поставлена в Китай в конце 2016 года. rbc 10:37:00 CET