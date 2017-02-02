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2 Февраль 2017 г.

Bloomberg: в январе российские миллиардеры стали еще богаче

Необходимо нацелить удар на экономическую составляющую данного преступления, повышая трудовые и финансовые затраты киберпреступников, вынуждая их использовать дорогие и технически сложные меры для сокрытия своего местонахождения и вывода похищенных денег и средств, полагают в МВД. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

nv-online 11:37:00 CET

Bloomberg: состояние Марка Цукерберга увеличилось на $3 млрд после публикации отчетности Facebook

kommersant 6:31:00 CET

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