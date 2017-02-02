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2 Февраль 2017 г.
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Bloomberg: в январе российские миллиардеры стали еще богаче
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Необходимо нацелить удар на экономическую составляющую данного преступления, повышая трудовые и финансовые затраты киберпреступников, вынуждая их использовать дорогие и технически сложные меры для сокрытия своего местонахождения и вывода похищенных денег и средств, полагают в МВД. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
nv-online 11:37:00 CET
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