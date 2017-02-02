Необходимо нацелить удар на экономическую составляющую данного преступления, повышая трудовые и финансовые затраты киберпреступников, вынуждая их использовать дорогие и технически сложные меры для сокрытия своего местонахождения и вывода похищенных денег и средств, полагают в МВД. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. nv-online 11:37:00 CET