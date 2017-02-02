СК возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, устроившего танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в Московской области. По данным следствия, подросток вечером 28 января совершил провокационные и оскорбительные действия у Вечного огня , расположенного на Вокзальной площади в подмосковном Орехово-Зуеве. ntv 17:37:00 CET