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2 Февраль 2017 г.
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На станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье подростка завели дело
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СК возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, устроившего танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в Московской области. По данным следствия, подросток вечером 28 января совершил провокационные и оскорбительные действия у Вечного огня , расположенного на Вокзальной площади в подмосковном Орехово-Зуеве.
ntv 17:37:00 CET
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