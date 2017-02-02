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2 Февраль 2017 г.

На станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье подростка завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, устроившего танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в Московской области. По данным следствия, подросток вечером 28 января совершил провокационные и оскорбительные действия у Вечного огня , расположенного на Вокзальной площади в подмосковном Орехово-Зуеве.

ntv 17:37:00 CET

СК возбудил дело против подростка за танцы у Вечного огня

fontanka 22:07:00 CET

На парня, станцевавшего у Вечного огня в Подмосковье, завели дело

life 16:54:00 CET

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