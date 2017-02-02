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2 Февраль 2017 г.

Режиссер фильма "Матильда" подаст в Генпрократуру заявление против Поклонской

Режиссер фильма Матильда Алексей Учитель намерен подать в Генпрокуратуру два заявления — против депутата Госдумы Натальи Поклонской и общественников, которые выступили с нападками на его картину. Как заявил Учитель юридический ответ уже готовится, передает Алексей Учитель , режиссер: В ближайшее....

ntv 16:36:00 CET

Учитель пожалуется на Поклонскую в Генпрокуратуру

trud 16:21:00 CET

Алексей Учитель подаст в Генпрокуратуру заявления против Натальи Поклонской

kommersant 17:19:00 CET

Алексей Учитель подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской

izvestia-ru 16:34:00 CET

Алексей Учитель пожалуется в Генпрокуратуру на Поклонскую

novayagazeta 16:19:00 CET

Алексей Учитель пожалуется на Поклонскую в Генпрокуратуру

vedomosti 15:57:00 CET

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