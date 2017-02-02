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2 Февраль 2017 г.
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Режиссер фильма "Матильда" подаст в Генпрократуру заявление против Поклонской
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Режиссер фильма Матильда Алексей Учитель намерен подать в Генпрокуратуру два заявления — против депутата Госдумы Натальи Поклонской и общественников, которые выступили с нападками на его картину. Как заявил Учитель юридический ответ уже готовится, передает Алексей Учитель , режиссер: В ближайшее....
ntv 16:36:00 CET
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