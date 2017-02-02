Режиссер фильма Матильда Алексей Учитель намерен подать в Генпрокуратуру два заявления — против депутата Госдумы Натальи Поклонской и общественников, которые выступили с нападками на его картину. Как заявил Учитель юридический ответ уже готовится, передает Алексей Учитель , режиссер: В ближайшее.... ntv 16:36:00 CET