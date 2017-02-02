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2 Февраль 2017 г.

Фанаты испанского клуба разъяснили ситуацию с обвиненным в нацизме украинцем

Болельщики испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» выступили с заявлением относительно ситуации с обвиненным в нацизме украинскими форвардом Романом Зозулей. Текст заявления был опубликован на странице фанатов клуба в «Мнение фанатов было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам.

lenta 21:52:00 CET

Ультрас Райо Вальекано высказали свою позицию по трансферу Зозули

korrespondent 20:14:00 CET

Испанские фанаты выгнали Зозулю из клуба

rg 11:36:00 CET

"Мы все - Зозуля": футболисты испанского клуба потребовали защитить права игрока сборной Украины - опубликовано видео

news-online 19:40:00 CET

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