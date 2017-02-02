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2 Февраль 2017 г.
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Фанаты испанского клуба разъяснили ситуацию с обвиненным в нацизме украинцем
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Болельщики испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» выступили с заявлением относительно ситуации с обвиненным в нацизме украинскими форвардом Романом Зозулей. Текст заявления был опубликован на странице фанатов клуба в «Мнение фанатов было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам.
lenta 21:52:00 CET
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