Болельщики испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» выступили с заявлением относительно ситуации с обвиненным в нацизме украинскими форвардом Романом Зозулей. Текст заявления был опубликован на странице фанатов клуба в «Мнение фанатов было известно с момента появления слухов о переходе игрока в нашу команду: у нас не место нацистам. lenta 21:52:00 CET