Такси в Москве подешевело на 30% за последние три года Средняя стоимость поездки на такси в столице за три года снизилась почти на 30% — с 700 до 500 рублей. Информация размещена на портале мэра и правительства Москвы. Цены перевозчикам позволили снизить новые способы заказа через мобильные приложения и рост конкуренции, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. izvestia-ru 10:31:00 CET Такси обходится москвичам дешевле, чем 3 года назад rg 10:03:00 CET