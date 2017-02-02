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2 Февраль 2017 г.
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Такси в Москве подешевело на 30% за последние три года
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Средняя стоимость поездки на такси в столице за три года снизилась почти на 30% — с 700 до 500 рублей. Информация размещена на портале мэра и правительства Москвы. Цены перевозчикам позволили снизить новые способы заказа через мобильные приложения и рост конкуренции, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
izvestia-ru 10:31:00 CET
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