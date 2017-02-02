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2 Февраль 2017 г.

В «Почте России» опровергли слухи об отставке гендиректора Страшнова

Сообщения о скорой отставке гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, появившиеся ранее в СМИ, являются слухами. Об этом сообщил представитель компании. Подобная информация появляется в средствах массовой информации примерно раз в квартал с момента прихода Страшнова в организацию в 2013 году, заявил он.

izvestia-ru 11:41:00 CET

В «Почте России» опровергли информацию об отставке гендиректора

kp 6:04:00 CET

В «Почте России» отказались комментировать возможную отставку Страшнова

polit 9:30:00 CET

Основной кандидат - топ-менеджер Ростеха Куликов

interfax-ru 5:22:00 CET

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