|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
2 Февраль 2017 г.
|
|
В «Почте России» опровергли слухи об отставке гендиректора Страшнова
|
Сообщения о скорой отставке гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, появившиеся ранее в СМИ, являются слухами. Об этом сообщил представитель компании. Подобная информация появляется в средствах массовой информации примерно раз в квартал с момента прихода Страшнова в организацию в 2013 году, заявил он.
izvestia-ru 11:41:00 CET
|
|
|