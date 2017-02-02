Сообщения о скорой отставке гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, появившиеся ранее в СМИ, являются слухами. Об этом сообщил представитель компании. Подобная информация появляется в средствах массовой информации примерно раз в квартал с момента прихода Страшнова в организацию в 2013 году, заявил он. izvestia-ru 11:41:00 CET