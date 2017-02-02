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2 Февраль 2017 г.
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Встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам и шествиям
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Член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия») внесла в Госдуму проект поправок, уточняющих право депутатов всех уровней проводить встречи с избирателями в форме публичных мероприятий. Поправки вносятся в закон "О статусе депутата ГД и члена СФ", "Об....
izvestia-ru 18:35:00 CET
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