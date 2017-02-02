Main Menu

News language and date

Analysis over time

2 Февраль 2017 г.

Встречи депутатов с избирателями приравняют к митингам и шествиям

Член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия») внесла в Госдуму проект поправок, уточняющих право депутатов всех уровней проводить встречи с избирателями в форме публичных мероприятий. Поправки вносятся в закон "О статусе депутата ГД и члена СФ", "Об....

izvestia-ru 18:35:00 CET

Дума ограничит встречи депутатов с избирателями из-за боязни митингов

rbc 22:12:00 CET

Встречи с избирателями могут приравнять к митингам

rg 21:23:00 CET

Единоросс предлагает согласовывать уличную активность депутатов

kommersant 18:50:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (6)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Maxim Reznik (1)

Valery Rashkin (1)

Mikhaïl Emelianov (1)

Oksana Dmitrieva (1)

Alexei Makarkin (1)

Ирина Белых (6)

Александр Тетердинко (1)

Константин Трапаидзе (1)

Антон Онищенко (1)

Ирины Белых (1)

Борисом Вишневским (1)

Кирилл Щитов (1)

Екатерина Гробман (1)

Роман Смирнов (1)

Help about this topicOther Names

United Russia (2)

Fair Russia (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.