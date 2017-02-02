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2 Февраль 2017 г.

Горняков из подвергшейся обстрелу шахты в Макеевке эвакуировали

Всех горняков эвакуировали из обстрелянной артиллерией ВСУ шахты «Щегловская-Глубокая» в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Макеевке. Об этом со ссылкой на представителя администрации города сообщает «РИА Новости». По данным «Интерфакс», на поверхность был выведен 131 шахтер.

izvestia-ru 12:43:00 CET

В ДНР более 130 человек эвакуированы из обстрелянной шахты в Макеевке

interfax-ru 12:48:00 CET

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