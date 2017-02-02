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2 Февраль 2017 г.
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После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Новой Москве, в котором погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ....
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