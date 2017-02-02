МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Новой Москве, в котором погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.... itartass_ru 5:43:00 CET