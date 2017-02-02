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2 Февраль 2017 г.

После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в Новой Москве, в котором погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ....

itartass_ru 5:43:00 CET

Крупное ДТП в Новой Москве: погибли восемь человек – граждане СНГ

azh 12:20:00 CET

Установлена личность виновника ДТП с большим числом жертв в Новой Москве

vz 8:52:00 CET

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