Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели 1 февраля 16 обысков в разных городах Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках досудебного расследования по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7.7 млрд грн, сообщает пресс-служба НАБУ. interfax-ua-ru 0:16:00 CET