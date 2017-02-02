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2 Февраль 2017 г.

НАБУ провело 16 обысков в рамках расследования хищения имущества "Укрнафты"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели 1 февраля 16 обысков в разных городах Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках досудебного расследования по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7.7 млрд грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

interfax-ua-ru 0:16:00 CET

НАБУ провело 16 обысков по расследованию хищения имущества Укрнафты

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