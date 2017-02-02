Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая военная авиация за последние сутки уничтожила 51 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя". ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов в районе Эль-Баба, Бзаги, Тадефа и Кабасина. interfax-ru 9:22:00 CET