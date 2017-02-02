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2 Февраль 2017 г.

ВВС Турции за сутки ликвидировали в Сирии полсотни боевиков ИГ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Турецкая военная авиация за последние сутки уничтожила 51 боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя". ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов в районе Эль-Баба, Бзаги, Тадефа и Кабасина.

interfax-ru 9:22:00 CET

В Турции сообщили о нейтрализации 51 боевика ИГ в Сирии

lenta 11:21:00 CET

Генштаб Турции о ликвидации боевиков "ИГ" в Сирии

day 8:36:00 CET

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