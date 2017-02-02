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2 Февраль 2017 г.
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Росгвардия в поисках убийцы оцепила лес под Ярославлем
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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 50 сотрудников Росгвардии оцепили лес в Ярославской области, где после убийства скрывается вооруженный мужчина, сообщили "Интерфаксу" в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии. "Сегодня в районе деревни Борисово Ярославской области был обнаружен труп с огнестрельным ранением.
interfax-ru 14:37:00 CET
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