Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 50 сотрудников Росгвардии оцепили лес в Ярославской области, где после убийства скрывается вооруженный мужчина, сообщили "Интерфаксу" в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии. "Сегодня в районе деревни Борисово Ярославской области был обнаружен труп с огнестрельным ранением. interfax-ru 14:37:00 CET