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2 Февраль 2017 г.

Росгвардия в поисках убийцы оцепила лес под Ярославлем

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 50 сотрудников Росгвардии оцепили лес в Ярославской области, где после убийства скрывается вооруженный мужчина, сообщили "Интерфаксу" в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии. "Сегодня в районе деревни Борисово Ярославской области был обнаружен труп с огнестрельным ранением.

interfax-ru 14:37:00 CET

Скрывавшийся в лесах под Ярославлем подозреваемый в убийстве сдался сотрудникам Росгвардии

vz 16:56:00 CET

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