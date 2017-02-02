Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Motors изменит название на Tesla Inc, говорится в сообщении компании, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Как сообщалось, в ноябре Tesla завершила приобретение SolarCity, выпускающую солнечные панели для частного и коммерческого использования. interfax-ru 5:22:00 CET