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2 Февраль 2017 г.

Tesla Motors изменит название на Tesla Inc

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Motors изменит название на Tesla Inc, говорится в сообщении компании, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Как сообщалось, в ноябре Tesla завершила приобретение SolarCity, выпускающую солнечные панели для частного и коммерческого использования.

interfax-ru 5:22:00 CET

Компания Tesla переименовалась

bin 13:51:00 CET

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