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2 Февраль 2017 г.

Экономика Источник рассказал о деталях программы приватизации на 2017-2019 годы

Сокращение госдоли до 25% + 1 акция предусмотрено программой приватизации на 2017-2019 гг., одобренной в четверг правительством, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств. Пакет в размере 10,9% уже фигурирует в планах приватизации на текущий год, хотя санкции в отношении ВТБ осложняют проведение сделки в ближайшее время.

interfax-ru 16:39:00 CET

Государство раскрыло план приватизации на два года

lenta 18:47:00 CET

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак

interfax-ru 11:44:00 CET

Правительство сформулировало список госактивов для продажи

kommersant 13:16:00 CET

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