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2 Февраль 2017 г.
02.02.2017 21:31 : В МЧС объяснили оптимизацией отставку тринадцатти генералов ведомства
fa
echomsk 19:39:00 CET
08:23 Начальник Сибирского центра МЧС лично ознакомился со спецификой работы на Ямале corner
fedpress 6:45:00 CET
Пермские пожарные спасли 700 студентов
rg 10:35:00 CET
Путин отправил в отставку руководителей МЧС по Северному Кавказу
rg 14:45:00 CET
Путин произвел ряд назначений и увольнений в МЧС
ng 13:32:00 CET
Story information
6 days before.
На западе Москвы загорелась новостройка Similarity: 0.64
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دولت آمریکا موضع تهاجمی روسیه در اوکراین را محکوم کرد Similarity: 0.33
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