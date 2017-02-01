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1 Февраль 2017 г.

Черноморский флот назвал ложью заявления Киева об обстреле украинского самолета

Штаб Черноморского флота России опроверг сообщения Киева о якобы обстреле 1 февраля украинского самолета Ан-26 в районе Одесского газового месторождения, заявил представитель ЧФ. Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 - абсолютная ложь, - передает слова представителя штаба.

vz 17:24:00 CET

В штабе ЧФ РФ опровергли заявления об "обстреле" украинского Ан-26

rg 18:20:00 CET

В штабе ЧФ РФ опровергли сообщения об обстреле украинского самолета

izvestia-ru 18:07:00 CET

В Крыму прокомментировали "обстрел" украинского самолета

rg 17:34:00 CET

Штаб ЧФ: Заявления Украины о якобы обстреле Ан-26 – ложь

ng 18:14:00 CET

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