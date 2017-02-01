Штаб Черноморского флота России опроверг сообщения Киева о якобы обстреле 1 февраля украинского самолета Ан-26 в районе Одесского газового месторождения, заявил представитель ЧФ. Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 - абсолютная ложь, - передает слова представителя штаба. vz 17:24:00 CET