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1 Февраль 2017 г.
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21:59 Международный суд ООН назвал точную дату слушаний по иску Украины к РФ
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Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 69 марта 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного суда.
rosbalt 20:36:00 CET
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