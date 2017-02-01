Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 69 марта 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного суда. rosbalt 20:36:00 CET