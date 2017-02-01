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1 Февраль 2017 г.

21:59 Международный суд ООН назвал точную дату слушаний по иску Украины к РФ

Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины пройдут 69 марта 2017 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного суда.

rosbalt 20:36:00 CET

Слушания по иску Украины в Международном суде ООН пройдут 6-9 марта 2017г.

interfax-ua-ru 18:11:00 CET

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