На российском рынке в текущем сезоне может возникнуть дефицит риса, сообщает «Коммерсантъ». На ситуацию повлияли неблагоприятные погодные условия и низкие цены на внутреннем рынке, поясняют участники рынка. В России из-за низких цен на внутреннем рынке и неблагоприятных погодных условий в текущем сезоне может образоваться дефицит риса. rbc 3:16:00 CET