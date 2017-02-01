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1 Февраль 2017 г.
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«Коммерсантъ» сообщил о риске дефицита риса в России
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На российском рынке в текущем сезоне может возникнуть дефицит риса, сообщает «Коммерсантъ». На ситуацию повлияли неблагоприятные погодные условия и низкие цены на внутреннем рынке, поясняют участники рынка. В России из-за низких цен на внутреннем рынке и неблагоприятных погодных условий в текущем сезоне может образоваться дефицит риса.
rbc 3:16:00 CET
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