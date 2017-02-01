Main Menu

News language and date

Analysis over time

1 Февраль 2017 г.

«Коммерсантъ» сообщил о риске дефицита риса в России

На российском рынке в текущем сезоне может возникнуть дефицит риса, сообщает «Коммерсантъ». На ситуацию повлияли неблагоприятные погодные условия и низкие цены на внутреннем рынке, поясняют участники рынка. В России из-за низких цен на внутреннем рынке и неблагоприятных погодных условий в текущем сезоне может образоваться дефицит риса.

rbc 3:16:00 CET

Минсельхоз опроверг информацию о предстоящем дефиците на рынке зерна

kp 9:45:00 CET

Минсельхоз не ожидает дефицита на рынке риса

kommersant 8:15:00 CET

Рис может исчезнуть с прилавков российских магазинов

izvestia-ru 14:02:00 CET

Низкие цены на внутреннем рынке и неблагоприятные погодные условия могут стать причиной образования дефицита риса в России в текущем сезоне, опасаются участники рынка. Ситуацию усугубляет также двукратный рост экспортных поставок риса при снижении объемов его импорта. Ритейлеры пока не беспокоятся, но месяц назад некоторые розничные сети уже ощутили перебои с поставками.

kommersant 14:51:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Tim Cook (2)

Help about this topicOther Names

Wall Street Journal (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.