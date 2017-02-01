Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян в Черном море с борта российского военного корабля. Об этом пишет " Думская ", ссылаясь на штаб Военно-морских сил Украины. Отмечается, что инцидент произошел над Одесским газовым месторождением. По самолету открыли огонь из стрелкового оружия.... obozrevatel 16:17:00 CET