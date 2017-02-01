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1 Февраль 2017 г.
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Российские военные обстреляли самолет ВМС Украины над Черным морем
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Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян в Черном море с борта российского военного корабля. Об этом пишет " Думская ", ссылаясь на штаб Военно-морских сил Украины. Отмечается, что инцидент произошел над Одесским газовым месторождением. По самолету открыли огонь из стрелкового оружия....
obozrevatel 16:17:00 CET
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