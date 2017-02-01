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1 Февраль 2017 г.

Российские военные обстреляли самолет ВМС Украины над Черным морем

Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян в Черном море с борта российского военного корабля. Об этом пишет " Думская ", ссылаясь на штаб Военно-морских сил Украины. Отмечается, что инцидент произошел над Одесским газовым месторождением. По самолету открыли огонь из стрелкового оружия....

obozrevatel 16:17:00 CET

В Госдуме отреагировали на заявление Киева об обстреле Ан-26

lenta 19:07:00 CET

Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем

charter97 16:44:00 CET

ЧФ: Самолет Украины был предупрежден сигнальными ракетами

rg 19:53:00 CET

Российские военные рассказали о полете украинского Ан-26 вокруг буровых платформ

lenta 18:16:00 CET

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