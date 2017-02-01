Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышены в Беларуси с 1 февраля С 1 февраля в Республике Беларусь выросли экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данные стоимостные изменения предусмотрены постановлением №75 Совета министров Республики Беларусь от 26. 01. 2017 года. Согласно указанному документу, сообщает Belnovosti. nv-online 8:55:00 CET В России экспортная пошлина на нефть повышена на $10,4 за тонну vedomosti 7:58:00 CET