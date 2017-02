В своем микроблоге в Twitter 45-й президент США заявил, что его указ касается не мусульман, а плохих людей с плохими намерениями. Дональд Трамп : Все спорят о том, является ли это запретом. Называйте это как хотите, но речь идет о том, чтобы не пустить в страну плохих людей с плохими намерениями. Everybody is arguing whether or not it is a BAN. ntv 16:56:00 CET