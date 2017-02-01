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1 Февраль 2017 г.
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Джонни Деппа обвинили в мошенничестве и расточительстве
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Компания Management Group, занимавшаяся финансовыми делами Джонни Деппа, подала иск на актера. Деппа обвиняют в нарушении контракта, мошенничестве и безответственной трате своих денежных средств. Менеджеры Джонни Деппа из Management Group обратились в суд Лос-Анджелеса с требованием выплатить им неустойку в размере 560 тысяч долларов.
ntv 11:18:00 CET
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