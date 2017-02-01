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1 Февраль 2017 г.
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На Ямале ищут пропавшего в тундре четырехлетнего ребенка
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Спасатели и следователи ищут четырехлетнего ребенка из семьи оленеводов, пропавшего в тундре на Ямале. На поиски ребенка из семьи оленеводов вылетел специальный борт с поисково-спасательной группой и представителями СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщили ТАСС в аварийно-спасательной службе Ямалспас.
ntv 8:17:00 CET
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