Спасатели и следователи ищут четырехлетнего ребенка из семьи оленеводов, пропавшего в тундре на Ямале. На поиски ребенка из семьи оленеводов вылетел специальный борт с поисково-спасательной группой и представителями СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщили ТАСС в аварийно-спасательной службе Ямалспас. ntv 8:17:00 CET