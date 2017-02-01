Main Menu

News language and date

Analysis over time

1 Февраль 2017 г.

Минобороны РФ выразило протест Украине из-за действий Ан-26 в Чёрном море

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, украинский борт совершил два опасных облета двух российских буровых вышек на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для работающего на них персонала. Игорь Конашенков , официальный представитель Минобороны....

ntv 22:59:00 CET

Россия выразила протест Украине из-за полета Ан-26

gazeta-ru 21:09:00 CET

Военпреду Украины в России выражен протест Минобороны РФ

ng 22:00:00 CET

Минобороны расценило полет украинского Ан-26 вокруг буровых вышек как провокацию

lenta 21:35:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Igor Konashenkov (3)

Александр Шерин (1)

Минобороны Украины Степан Полторак (1)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (1)

Facebook (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.