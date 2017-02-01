По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, украинский борт совершил два опасных облета двух российских буровых вышек на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для работающего на них персонала. Игорь Конашенков , официальный представитель Минобороны.... ntv 22:59:00 CET