В Петербурге суд вернул прокурору дело об экстремизме за критику сотрудников Центра «Э» Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул прокурору уголовное дело в отношении Дины Гариной, которую обвиняют в возбуждении ненависти в отношении социальной группы сотрудники Центра по противодействию экстремизму (часть 1 статьи 282 УК РФ). Об этом Новой газете сообщил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы активистки. novayagazeta 15:09:00 CET 17:32 В Петербурге суд вернул прокурору дело Дины Гариной за критику сотрудников Центра «Э» rosbalt 16:18:00 CET

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