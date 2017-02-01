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1 Февраль 2017 г.
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В Петербурге суд вернул прокурору дело об экстремизме за критику сотрудников Центра «Э»
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул прокурору уголовное дело в отношении Дины Гариной, которую обвиняют в возбуждении ненависти в отношении социальной группы сотрудники Центра по противодействию экстремизму (часть 1 статьи 282 УК РФ). Об этом Новой газете сообщил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы активистки.
novayagazeta 15:09:00 CET
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