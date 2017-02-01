Роспотребнадзор подготовил законопроект, по которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров. Максимальное наказание по ней будет установлено в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, соответствующий.... newsru 15:05:00 CET