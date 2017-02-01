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1 Февраль 2017 г.
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Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение санкционных продуктов
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Роспотребнадзор подготовил законопроект, по которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров. Максимальное наказание по ней будет установлено в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, соответствующий....
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