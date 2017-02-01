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1 Февраль 2017 г.

Роспотребнадзор предложил штрафовать за хранение санкционных продуктов

Роспотребнадзор подготовил законопроект, по которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров. Максимальное наказание по ней будет установлено в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, соответствующий....

newsru 15:05:00 CET

В Роспотребнадзоре прокомментировали планы по введению штрафов за хранение санкционных продуктов

tatar-inform 16:06:00 CET

Роспотребнадзор предложил штрафовать граждан за хранение санкционной продукции

profile 13:48:00 CET

Роспотребнадзор хочет штрафовать россиян за хранение санкционных продуктов

fontanka 12:30:00 CET

13:57 Роспотребнадзор предложил штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов corner

fedpress 12:17:00 CET

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