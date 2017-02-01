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1 Февраль 2017 г.
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Совбез ООН призвал ускорить переговоры по Сирии
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В принятом 31 января заявлении Совета Безопасности говорится, что его ч лены ожидают возобновления межсирийских переговоров и поддерживают спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуру "в возобновлении переговоров в Женеве как можно скорее , и призывает сирийские стороны участвовать в переговорах без предварительных условий".
life 5:18:00 CET
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