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1 Февраль 2017 г.

Совбез ООН призвал ускорить переговоры по Сирии

В принятом 31 января заявлении Совета Безопасности говорится, что его ч лены ожидают возобновления межсирийских переговоров и поддерживают спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуру "в возобновлении переговоров в Женеве как можно скорее , и призывает сирийские стороны участвовать в переговорах без предварительных условий".

life 5:18:00 CET

Совбез ООН назвал встречу по Сирии в Астане важным шагом к возобновлению переговоров под эгидой Организации

interfax 4:38:00 CET

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