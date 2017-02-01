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1 Февраль 2017 г.

Донецкий губернатор сообщил о переговорах по перемирию в районе Авдеевки

Начались переговоры об установлении «режима тишины» в районе Авдеевки под Донецком для проведения там ремонтных работ. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил в эфире украинского «5 канала» подконтрольный Киеву глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает По его словам,....

lenta 19:56:00 CET

В районе Авдеевки установлен «режим тишины»

kommersant 13:48:00 CET

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