Начались переговоры об установлении «режима тишины» в районе Авдеевки под Донецком для проведения там ремонтных работ. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил в эфире украинского «5 канала» подконтрольный Киеву глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает По его словам,.... lenta 19:56:00 CET