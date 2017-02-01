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1 Февраль 2017 г.

МОК лишил российских бегуний серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 м

Это уже 20-я медаль Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, которая была аннулирована у РФ после перепроверки допинг-проб. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить серебряных медалей летней Олимпиады в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 м из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки.

izvestia-ru 11:59:00 CET

МОК отобрал у российских легкоатлеток серебро Игр в Лондоне

ntv 10:48:00 CET

Россию лишили "серебра" Олимпиады-2012 в эстафете из-за допинга у одной из спортсменок

nakanune 12:52:00 CET

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