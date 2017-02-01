Это уже 20-я медаль Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, которая была аннулирована у РФ после перепроверки допинг-проб. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение лишить серебряных медалей летней Олимпиады в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 м из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. izvestia-ru 11:59:00 CET