МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге. В первом куге россиянка, "посеянная" на турнире под пятым номером, обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 6:3, 6:1. В следующем раунде Веснина встретится с француженкой Ализе Корне. itartass_ru 10:50:00 CET