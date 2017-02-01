Main Menu

News language and date

Analysis over time

1 Февраль 2017 г.

Веснина обыграла Макарову в первом круге турнира WTA в Петербурге Спорт 1 февраля, 12:45

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге. В первом куге россиянка, "посеянная" на турнире под пятым номером, обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 6:3, 6:1. В следующем раунде Веснина встретится с француженкой Ализе Корне.

itartass_ru 10:50:00 CET

Веснина победила в Санкт-Петербурге свою подругу по золотому дуэту Рио-2016

life 11:50:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Elena Vesnina (2)

Ekaterina Makarova (2)

Venus Williams (1)

Svetlana Kuznetsova (1)

Ализе Корне (2)

Дарья Касаткина (1)

Наталья Вихлянцева (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.