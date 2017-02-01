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1 Февраль 2017 г.

Хабаровский губернатор присмотрел себе "непривлекательный" "дальневосточный гектар"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Количество желающих получить "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае значительно выросло за месяц до начала раздачи бесплатных участков на Дальнем Востоке всем россиянам, рассказал журналистам в среду губернатор Вячеслав Шпорт. "Всего было подано около 5,9 тыс. заявок на получение гектара, из них 3 тыс.

interfax-ru 5:48:00 CET

Хабаровский губернатор планирует взять непривлекательный «дальневосточный гектар» и улучшить его

vedomosti 7:11:00 CET

Россияне за полдня подали 2 тыс. заявок на «дальневосточный гектар»

expert 13:32:00 CET

1 февраля стартовал третий этап бесплатной раздачи земель на Дальнем Востоке теперь все граждане России могут получить "один гектар в один руки". По данным Минвостокразвития, за первый день поступило более 2,5 тыс. заявок преимущественно от жителей Москвы, Мособласти и Санкт-Петербурга. Всего с 1 июня 2016 года подано около 40 тыс. заявок (преимущественно для жилищного строительства). В пользование, однако, пока оформлено лишь 4 тыс. участков.

kommersant 23:57:00 CET

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