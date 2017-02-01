Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Количество желающих получить "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае значительно выросло за месяц до начала раздачи бесплатных участков на Дальнем Востоке всем россиянам, рассказал журналистам в среду губернатор Вячеслав Шпорт. "Всего было подано около 5,9 тыс. заявок на получение гектара, из них 3 тыс. interfax-ru 5:48:00 CET