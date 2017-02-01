В Ярославле объявили конкурс на должность мэра после приговора Урлашову Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты муниципалитета Ярославля в среду проголосовали за проведение конкурса на должность мэра, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания муниципалитета. "Решение принято. Мы запускаем впервые в истории города Ярославля процедуру конкурса по выборам мэра.... interfax-ru 9:44:00 CET Замену попавшему в колонию мэру Ярославля выберут на конкурсе lenta 11:46:00 CET