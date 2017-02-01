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1 Февраль 2017 г.
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В Ярославле объявили конкурс на должность мэра после приговора Урлашову
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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты муниципалитета Ярославля в среду проголосовали за проведение конкурса на должность мэра, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания муниципалитета. "Решение принято. Мы запускаем впервые в истории города Ярославля процедуру конкурса по выборам мэра....
interfax-ru 9:44:00 CET
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