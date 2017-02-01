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1 Февраль 2017 г.

01.02.2017 06:15 : Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе

Совет безопасности также осудил использование тяжёлых вооружений в регионе. Тем временем украинские депутаты из-за событий в Донбассе попросили Евросоюз, США, Канаду и Японию усилить давление на Россию. В Киеве подготовили соответствующее открытое письмо. Об этом спикер Верховной рады Андрей Парубий написал на своей странице в соцсети Facebook.

echomsk 5:06:00 CET

В Донбассе из-за обстрелов обесточены почти 100 электроподстанций

ntv 8:17:00 CET

Песков: Действия Киева в Донбассе подрывают минские соглашения

life 11:50:00 CET

01.02.2017 02:03 : Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе

echomsk 0:50:00 CET

01.02.2017 16:04 : Стороны конфликта в Донбассе вновь обвиняют друг друга в обстрелах, которые приводят к жертвам

echomsk 14:29:00 CET

Совфед обратился с призывом к Раде прекратить военные действия в Донбассе

rbc 10:17:00 CET

Совфед потребует у Рады прекратить эскалацию конфликта в Донбассе

izvestia-ru 10:58:00 CET

В ГД призвали мировое сообщество осудить Киев после наступления ВСУ в Донбассе

life 12:20:00 CET

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