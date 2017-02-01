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1 Февраль 2017 г.
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01.02.2017 06:15 : Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе
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Совет безопасности также осудил использование тяжёлых вооружений в регионе. Тем временем украинские депутаты из-за событий в Донбассе попросили Евросоюз, США, Канаду и Японию усилить давление на Россию. В Киеве подготовили соответствующее открытое письмо. Об этом спикер Верховной рады Андрей Парубий написал на своей странице в соцсети Facebook.
echomsk 5:06:00 CET
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