Как говорится в сообщении, здание находится в престижном районе Лондона Белгравия. Ранее говорилось, что захватили помещение около 30 сквоттеров. После этого они забаррикадировались внутри. По информации СМИ, в их числе были и представители организации Автономная Нация Анархистских Либертарианцев, они объявили особняк своим посольствам. aif 16:56:00 CET