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1 Февраль 2017 г.

Сквоттеров выгнали из лондонского особняка российского миллиардера

Как говорится в сообщении, здание находится в престижном районе Лондона Белгравия. Ранее говорилось, что захватили помещение около 30 сквоттеров. После этого они забаррикадировались внутри. По информации СМИ, в их числе были и представители организации Автономная Нация Анархистских Либертарианцев, они объявили особняк своим посольствам.

aif 16:56:00 CET

15:57 В Лондоне штурмовали дом российского олигарха, где поселились бездомные

rosbalt 14:10:00 CET

Лондонская полиция штурмом выселила сквоттеров из особняка российского миллионера

vesti 14:33:00 CET

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