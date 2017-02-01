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1 Февраль 2017 г.
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Сквоттеров выгнали из лондонского особняка российского миллиардера
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Как говорится в сообщении, здание находится в престижном районе Лондона Белгравия. Ранее говорилось, что захватили помещение около 30 сквоттеров. После этого они забаррикадировались внутри. По информации СМИ, в их числе были и представители организации Автономная Нация Анархистских Либертарианцев, они объявили особняк своим посольствам.
aif 16:56:00 CET
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