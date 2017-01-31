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31 Январь 2017 г.
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В Кремле выразили беспокойство ситуацией в Донбассе
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Москва чрезвычайно обеспокоена обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, украинская сторона совершает агрессию против ополчения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения, – приводит его слова Они (украинские силовики – прим.
vz 11:18:00 CET
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