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31 Январь 2017 г.

Сепаратисты заявили о ранении Гиви

Главарь подразделения сепаратистов ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви, был ранен в боях под Донецком. Об этом сообщают сепаратистские сайты. Информацию подтверждают и группы сепаратистов в соцсетях. "Гиви. Ранение: контузия и еще.. Не смертельно, будет в порядке. Погиб командир роты бригады, позывной Консул и еще боец", - сказано в сообщении.

telegraf-by 11:48:00 CET

Спасибо идиоту: Гиви накрыл артиллерией свои же позиции на Донбассе

obozrevatel 10:03:00 CET

Донбасские боевики сообщили о ранении своего вожака «Гиви»

charter97 12:41:00 CET

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