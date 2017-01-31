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31 Январь 2017 г.
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Сепаратисты заявили о ранении Гиви
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Главарь подразделения сепаратистов ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви, был ранен в боях под Донецком. Об этом сообщают сепаратистские сайты. Информацию подтверждают и группы сепаратистов в соцсетях. "Гиви. Ранение: контузия и еще.. Не смертельно, будет в порядке. Погиб командир роты бригады, позывной Консул и еще боец", - сказано в сообщении.
telegraf-by 11:48:00 CET
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