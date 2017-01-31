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31 Январь 2017 г.

Хакеров из ФСБ обвинили в работе на Америку

"Темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются. Каждый из фигурантов занимался своим делом: кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - подчеркнул другой источник.

telegraf-by 16:26:00 CET

Арестованных сотрудников ФСБ обвинили в работе на ЦРУ

trud 17:02:00 CET

31.01.2017 19:02 : Арестованные по делу о госизмене сотрудники ФСБ могли быть агентами иностранной разведки

echomsk 17:28:00 CET

Новость часа

kommersant 15:52:00 CET

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