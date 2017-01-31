17:20 СМИ: Путин поручил пересмотреть цены на жизненно важные лекарства Президент России Владимир Путин попросил правительство оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства, следует из перечня поручений главы государства, копия которого есть в распоряжении РБК. В министерстве экономического развития, которое курирует сферу госзакупок, РБК подтвердили подлинность.... rosbalt 15:21:00 CET Путин поручил пересмотреть цены на жизненно важные лекарства rbc 15:12:00 CET