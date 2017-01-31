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31 Январь 2017 г.
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17:20 СМИ: Путин поручил пересмотреть цены на жизненно важные лекарства
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Президент России Владимир Путин попросил правительство оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства, следует из перечня поручений главы государства, копия которого есть в распоряжении РБК. В министерстве экономического развития, которое курирует сферу госзакупок, РБК подтвердили подлинность....
rosbalt 15:21:00 CET
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