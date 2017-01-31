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31 Январь 2017 г.
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02:31 Власти ДНР объявили в Авдеевке чрезвычайное положение
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В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в соцсети Facebook. Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение, написал он, отметив, что в настоящий момент находится здесь.
rosbalt 0:33:00 CET
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