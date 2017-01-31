Main Menu

News language and date

Analysis over time

31 Январь 2017 г.

02:31 Власти ДНР объявили в Авдеевке чрезвычайное положение

В связи с обострением ситуации в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в соцсети Facebook. Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение, написал он, отметив, что в настоящий момент находится здесь.

rosbalt 0:33:00 CET

Военные ДНР сообщили об объявлении в Авдеевке чрезвычайного положения

rbc 0:26:00 CET

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение

ura-inform 6:59:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Konstantín Eliséev (1)

Павел Жебривский (3)

Эдуард Басурин (1)

Власти Флориды (1)

Help about this topicOther Names

Facebook (3)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.