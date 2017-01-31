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31 Январь 2017 г.

В Минске спасатели помогли спуститься с крана к врачам протестовавшей женщине

Именно сегодня ее семью должны были принудительно выселить судебные исполнители. Дом женщины должен снести застройщик «Тапас» под строительство своего комплекса «Олимпик Парк» и компенсировать жильцам этот снос. Но компенсация, которую предложил застройщик нескольким семьям, — а это три не новые квартиры — людей не устроила.

nv-online 10:26:00 CET

На стройке «Олимпик Парка» женщина в знак протеста забралась на башенный кран

gazetaby 9:18:00 CET

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