|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
31 Январь 2017 г.
|
|
В Минске спасатели помогли спуститься с крана к врачам протестовавшей женщине
|
Именно сегодня ее семью должны были принудительно выселить судебные исполнители. Дом женщины должен снести застройщик «Тапас» под строительство своего комплекса «Олимпик Парк» и компенсировать жильцам этот снос. Но компенсация, которую предложил застройщик нескольким семьям, — а это три не новые квартиры — людей не устроила.
nv-online 10:26:00 CET
|
|
|