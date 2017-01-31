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31 Январь 2017 г.

Никиту Белых этапируют из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую тишину»

Бывшего губернатора Кировской областиНикиту Белых 31 января этапируют из СИЗО Лефортово в стационар Матросской тишины, рассказал Новой газете адвокат Андрей Грохотов. Защита много раз просила провести комплексное медобследование состояния здоровья Белых. В Лефортово, говорит адвокат, нет необходимых для этого условий.

novayagazeta 11:25:00 CET

Жалобу невесты Белых на препятствование свадьбе рассмотрят 6 февраля

interfax-ru 5:49:00 CET

Никиту Белых этапируют в больницу «Матросской тишины»

kommersant 11:51:00 CET

31.01.2017 14:10 : Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых переведут из СИЗО Лефортово в больницу «Матросской тишины»

echomsk 13:11:00 CET

166 Белых переведут в больницу «Матросской тишины» для медобследования

rosbalt 12:07:00 CET

Белых решено перевести в «Матросскую тишину» из-за ухудшения здоровья

vz 11:49:00 CET

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