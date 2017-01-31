Бывшего губернатора Кировской областиНикиту Белых 31 января этапируют из СИЗО Лефортово в стационар Матросской тишины, рассказал Новой газете адвокат Андрей Грохотов. Защита много раз просила провести комплексное медобследование состояния здоровья Белых. В Лефортово, говорит адвокат, нет необходимых для этого условий. novayagazeta 11:25:00 CET