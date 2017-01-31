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31 Январь 2017 г.
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Неизвестные подожгли церковь Московского патриархата под Одессой
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Группа неизвестных на прошлой неделе подожгла храм украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и детскую амбулаторию в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии. «На прошлой неделе в селе Новая Долина Овидиопольского района Одесской области неизвестные в....
izvestia-ru 16:25:00 CET
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