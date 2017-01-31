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31 Январь 2017 г.

Российские олимпийцы отказались возвращать награды МОК

Ни один российский спортсмен, лишенный олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб, не вернул награды Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, слова которой во вторник, 31 января, приводит со ссылкой на ТАСС.

fontanka 19:54:00 CET

Российские олимпийцы не стали возвращать МОК медали после их аннулирования

life 19:12:00 CET

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