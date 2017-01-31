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31 Январь 2017 г.

Звезда "Челси" Иванович дал первое интервью в Петербурге

"Фонтанка" застала его сразу после прилета в "Пулково". В текущем сезоне Иванович сыграл за Челси в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут. 28 января Иванович отличился голом в Кубке Англии против команды Бредфорд - Здравствуйте, я журналист. Можно пару вопросов? Давайте потом, когда это все закончится.

fontanka 16:52:00 CET

Иванович отправится на сбор "Зенита" в Испанию

life 13:10:00 CET

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