"Фонтанка" застала его сразу после прилета в "Пулково". В текущем сезоне Иванович сыграл за Челси в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут. 28 января Иванович отличился голом в Кубке Англии против команды Бредфорд - Здравствуйте, я журналист. Можно пару вопросов? Давайте потом, когда это все закончится. fontanka 16:52:00 CET