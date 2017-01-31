Беларусь готова к проведению в среду в Минске заседания контактной группы по регулированию ситуации в Украине, сообщил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. "В соответствии с графиком, который заблаговременно сообщила контактная группа, мы готовы к проведению завтра заседания.... belaruspartisan 16:01:00 CET