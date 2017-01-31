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31 Январь 2017 г.

Заседание контактной группы по Украине пройдет в Минске в среду

Беларусь готова к проведению в среду в Минске заседания контактной группы по регулированию ситуации в Украине, сообщил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. "В соответствии с графиком, который заблаговременно сообщила контактная группа, мы готовы к проведению завтра заседания....

belaruspartisan 16:01:00 CET

В Минске пройдет заседание контактной группы по Донбассу

profile 13:15:00 CET

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