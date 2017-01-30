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30 Январь 2017 г.

Послание главы государства народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана

Астана. 30 января. КазТАГ Оксана Скибан . Послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана будет посвящено третьей модернизации страны. Мое послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана, - сказал Н. Назарбаев в специальном обращении, показанном в эфире гостелеканалов в понедельник.

zonakz 17:14:00 CET

Послание Нурсултана Назарбаева будет посвящено модернизации Казахстана

kommersant 17:42:00 CET

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