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30 Январь 2017 г.
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Послание главы государства народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана
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Астана. 30 января. КазТАГ Оксана Скибан . Послание главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана будет посвящено третьей модернизации страны. Мое послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана, - сказал Н. Назарбаев в специальном обращении, показанном в эфире гостелеканалов в понедельник.
zonakz 17:14:00 CET
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